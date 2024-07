Rashford wrócił do treningów w Man Utd. Chce pokazać, że Southgate popełnił błąd

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford walczy o powrót na szczyt

Powodem pominięcia Marcusa Rashforda, jak wyjaśnił Southgate, była lepsza forma innych zawodników na jego pozycji w trakcie minionego sezonu. Rashford, który zdobył osiem bramek w 42 meczach dla Manchesteru United w zeszłym sezonie, przyjął decyzję selekcjonera z dojrzałością i profesjonalizmem, życząc drużynie powodzenia. – Życzę Garethowi i chłopakom powodzenia na nadchodzącym turnieju – napisał w mediach społecznościowych.

Pomimo rozczarowania, Rashford nie zamierza się poddać. Trener Manchesteru United, Erik ten Hag, wyraził pełne zaufanie do umiejętności swojego podopiecznego, podkreślając jego ogromny talent i determinację. Anglik z kolei wykorzystuje czas poza kadrą, aby skupić się na przygotowaniach do nowego sezonu z Manchesterem United oraz na poprawie swojej formy i skuteczności na boisku. W poniedziałek wrócił do klubu po urlopie i zamierza udowodnić swoją wartość pokazując, że Gareth Southgate popełnił błąd.

Ominięcie Rashforda w kadrze na Euro 2024 to z pewnością cios dla zawodnika, który od lat stanowił ważny element angielskiej drużyny narodowej. Jednak jego postawa pokazuje, że zamierza wrócić na szczyt. Napastnik nie chce rozpamiętywać ostatnich niepowodzeń i pracuje, by być jednym z najlepszych w klubie i reprezentacji.

