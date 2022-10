Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Wobec braku szans do gry, gotowy już w styczniu zmienić klub jest Szymon Żurkowski. Takie informacje przekazali dziennikarze Il Tirreno. Polakiem interesują się zarówno Spezia, jak i Bologna.

Szymon Żurkowski nie otrzymuje niemal szans we Fiorentinie

Polak potrzebuje regularnej gry i jest gotowy opuścić klub w zimowym okienku transferowym

Największe zainteresowanie 25-latkiem wykazują Spezia i Bologna

Żurkowski liczy na transfer w zimowym okienku transferowym

Ostatnie trzy sezony Szymon Żurkowski spędził na wypożyczeniu w Empoli. 25-latek zdążył tam sobie wyrobić renomę utalentowanego pomocnika, który był ważnym elementem składu. Klubu nie było jednak stać na wykupienie go, wobec czego Polak wrócił do Fiorentiny, która jest właścicielem jego karty zawodniczej. W barwach Violi rzadko jednak dostaje szanse do gry, w czym nie pomogła mu kontuzja.

Jeszcze do niedawna Żurkowski był jednym z pewniaków Czesława Michniewicza do wyjazdu na Mistrzostwa Świata w Katarze. Brak regularnych występów poważnie osłabił jego szanse, a spadkowi uległa również forma pomocnika. Podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski nie wyglądał om zbyt pewnie.

📰 [Il Tirreno] Pomimo doskonałych wyników w zeszłym sezonie, Szymon Żurkowski jest pomijany przez Italiano przy ustalaniu składu. Zarówno Empoli jak i Polak chcieli kontynuować ze sobą współpracę, ale problemy z transferem Bajramiego oraz Parisi'ego przerwały negocjacje. [1/2] — Fiorentina Polska (@acfviola_pl) October 19, 2022

Polak jest zdeterminowany do opuszczenia klubu przy najbliższej możliwej okazji, a możliwymi kierunkami są Bologna lub Spezia. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze Il Tirreno. Zaznaczają oni, że większą determinacją w sprowadzeniu Polaka wykazuje się jak na razie czerwono-niebiescy.

W tym sezonie Szymon Żurkowski rozegrał jedynie trzy mecze, co przełożyło się na 33 minuty spędzone na murawie. Dobitnie ukazuje to, że w nie wierzy w niego trener Vincenzo Italiano.