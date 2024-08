Real Madryt rozgląda się za wzmocnieniem środka defensywy. Kandydatem jest Aymeric Laporte, który musiałby najpierw uwolnić się z Al-Nassr. Mistrz Europy naciska na transfer do Królewskich - donosi "AS".

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Laporte chce do Realu. Musi spełnić kluczowy warunek

Real Madryt długo zabiegał o Leny’ego Yoro, lecz przespał okazję, aby sprowadzić utalentowanego Francuza. Oferował znacznie mniejsze pieniądze od Manchesteru United, więc Lille przyjęło propozycję ekipy z Premier League. Carlo Ancelotti nie jest zadowolony z obecnej sytuacji w defensywie i domaga się przynajmniej jednego wzmocnienia. W tej chwili ma do dyspozycji tylko trzech zawodników – Edera Militao, Antonio Rudigera i Jesusa Vallejo. David Alaba w dalszym ciągu rehabilituje się po ciężkiej kontuzji.

Królewscy analizują rynek, ale nie zamierzają rzucać się na wielki wydatek. Ściągną nowego obrońcę jedynie w przypadku, gdy nadarzy się ku temu dobra okazja. Na radary Realu Madryt trafił Aymeric Laporte, który liderował defensywie reprezentacji Hiszpanii podczas wygranych mistrzostw Europy. 30-latek gra w saudyjskim Al-Nassr, ale wizja przenosin do Realu Madryt skłania go do powrotu do Europy.

“AS” informuje, że Laporte dość intensywnie naciska na transfer do mistrza Hiszpanii. Pojawił się kluczowy warunek – musi być dostępny jako wolny zawodnik. Nie będzie o to łatwo, bowiem wciąż jest związany umową z Al-Nassr. Prowadzi więc rozmowy z przedstawicielami klubu z Arabii Saudyjskiej, aby dogadać się w sprawie rozwiązania kontraktu. Laporte musiałby również pójść na spore ustępstwa, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Real Madryt nie zamierza płacić mu tak dużych pieniędzy, jakie otrzymuje w Al-Nassr.