Reprezentant Niemiec odmówił Manchesterowi United

Manchester United starał się o pozyskanie Angelo Stillera w ostatnich dniach letniego okienka transferowego. Transakcję zablokował jednak sam piłkarz, który wolał zostać w Stuttgarcie na kolejny sezon - dowiedział się brytyjski serwis CaughtOffside.com.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Angelo Stiller odrzucił propozycję od Manchesteru United

Manchester United w ostatnich dniach letniego okienka transferowego podjął próbę sprowadzenia pomocnika VfB Stuttgart, Angelo Stillera. Wysłannicy Czerwonych Diabłów polecieli nawet do Niemiec, aby bezpośrednio przeprowadzić negocjacje na temat tego transferu. Klub z Old Trafford widział w tym piłkarzu wzmocnienie środka pola, jednak ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Jak poinformował w sobotnie popołudnie brytyjski portal „CaughtOffside.com”, kulisy całej sprawy były dość zaskakujące i nie dotyczyły wyłącznie ustaleń finansowych.

Według wspomnianego serwisu to sam zawodnik zablokował przeprowadzkę na Wyspy Brytyjskie. 24-letni pomocnik jest bowiem zdeterminowany, aby regularnie występować i dzięki temu wywalczyć sobie miejsce w kadrze reprezentacji Niemiec na mistrzostwa świata w 2026 roku. Stiller ma świadomość, że na Old Trafford mógłby być jedynie rezerwowym, a taka perspektywa nie odpowiadała jego sportowym ambicjom. Priorytetem młodego piłkarza pozostaje dalszy rozwój poprzez grę w podstawowym składzie, co w Stuttgarcie jest mu niemal gwarantowane.

Mimo odrzucenia propozycji z Manchesteru, defensywny pomocnik nie zamierza spędzić całej kariery na MHP Arenie. Jak donoszą media, Stiller planuje zmianę otoczenia w niedalekiej przyszłości – najprawdopodobniej tuż po mundialu. Wówczas United ponownie spróbują sięgnąć po Niemca, ale ich konkurencją mają być Real Madryt oraz Bayern Monachium. Do tej pory utalentowany zawodnik na boiskach Bundesligi rozegrał 112 spotkań, w których zdobył 5 bramek i zanotował 16 asyst. Wszystko wskazuje na to, że jego nazwisko jeszcze długo będzie obecne w kontekście różnych plotek transferowych.