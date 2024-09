Man City w ostatnim czasie musiał się nieco zaniepokoić. Ma to wpływ z doniesieniami dotyczącymi Rodriego i transferu do Realu Madryt. Ciekawe wieści przekazał serwis GiveMeSport.

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Man City z planem nowej umowy dla Rodriego

Man City ma zamiar kolejny raz zostać najlepszą ekipą w Premier League. Wydaje się, że drużyna Josepa Guardioli ma wszystko, aby sięgnąć po mistrzostwo Anglii. Tymczasem ostatnio pojawiły się ciekawe doniesienia dotyczące Rodriego. Mistrz Europy może być głównym celem Realu Madryt na 2025 rok.

Tymczasem według informacji GiveMeSport sternicy The Citizens mogą zareagować na medialne spekulacje. Man City ma podobno plan, aby odpędzić zainteresowanie Królewskich od piłkarza, oferując mu atrakcyjniejsze warunki finansowe wraz z przedłużeniem kontraktu. Obecna umowa piłkarza obowiązuje do 2027 roku. Z kolei klub z Premier League jest otwarty na to, aby parafować z 28-latkiem kontrakt aż do 2029 roku, zamykając pomocnikowi drzwi do ewentualnego transferu w niedalekiej przyszłości.

Mistrz nie chce powielać tych samych błędów

Negocjacje w sprawie nowej umowy dla piłkarza ma prowadzić dyrektor sportowy klubu z Etihad Stadium – Aitor Beguiristain. Jednocześnie Manchester City chce uniknąć przypadku, jaki miał na przykład miejsce z udziałem Juliana Alvareza, gdy zawodnik został skuszony przez Atletico Madryt.

W kontekście Rodriego jasne jest, że zainteresowanie tym graczem ze strony Realu nie jest przypadkowe. Królewscy tego lata pogodzić się, z tym że karierę postanowił zakończyć Toni Kroos. Jednocześnie władze klubu już rozglądają się za następcą Niemca.

