Real Madryt w ostatnich dniach letniego okna transferowego planuje transfer środkowego obrońcy. Jak podaje dziennik AS celem hiszpańskiego klubu jest Aymeric Laporte.

Źródło: AS

Laporte wraca do łask, Real myśli nad ofertę za Mistrza Europy

Real Madryt, choć zapowiadał koniec wzmocnień podczas letniego okna transferowego, wraca na rynek, aby dokonać dodatkowego wzmocnienia. Najnowsze wieści z hiszpańskich mediów sugerują, że Carlo Ancelotti w najbliższych tygodniach może otrzymać do dyspozycji nowego środkowego obrońcę. Formacja defensywna to obecnie bolączka włoskiego szkoleniowca, który ma ograniczone pole manewru przy rotacji oraz wyborze składu.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu z klubem pożegnał się m.in. Nacho. Mimo odejścia reprezentanta Hiszpanii zarząd Królewskich nie zdecydował się sprowadzić następcy 34-latka. Przez krótką chwilę wydawało się, że na Santiago Bernabeu może trafić Aymeric Laporte, lecz temat potencjalnego transferu dość szybko upadł. Natomiast dziennik AS sugeruje, że transakcja z udziałem Mistrza Europy może zostać sfinalizowana w ostatnich dniach trwającego okna transferowego. Ich zdaniem Real zmienił plany i będzie chciał przeprowadzić transfer.

Pozyskanie byłego zawodnika Manchesteru City nie będzie jednak łatwym zadaniem. Laporte w Al-Nassr zarabia ok. 25 milionów euro rocznie. Ponadto umowa obrońcy obowiązuje jeszcze przez następne dwa sezony. Jak twierdzi AS, sam piłkarz byłby chętny na powrót do Europy, a w celu finalizacji transferu jest gotów pójść na duże ustępstwa, aby osiągnąć porozumienie z Realem Madryt.