Real zmienia zdanie! Chce gwiazdę wartą grube miliony

Real Madryt postanowił wrócić po Adama Whartona z Crystal Palace. Za transfer angielskiego pomocnika trzeba będzie zapłacić jednak 70 milionów euro. Zawodnikiem interesują się również inne kluby - informuje "AS".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Adam Wharton celem Realu Madryt

Real Madryt niespecjalnie przekonuje w tym sezonie. Florentino Perez w letnim okienku transferowym przeprowadził mnóstwo zmian, dokonując wielu transferów. Nie poszły one w parze z wynikami. Królewscy muszą gonić uciekającą w tabeli FC Barcelonę. Ich strata do lidera La Ligi wynosi cztery punkty, a podopieczni Xabiego Alonso muszą też oglądać się za swoje plecy.

Kadra Realu Madryt nie jest wystarczająco szeroka i mają tego świadomość władze klubu. Królewscy zatem rozglądają się za wzmocnieniami, przeczesując rynek transferowy. Jak się okazuje, kandydata do wzmocnienia znaleźli w Premier League. „AS” informuje, że w ich kręgu zainteresowań znalazła się gwiazda tej ligi. A jest nią Adam Wharton z Crystal Palace. Wydawało się, że Los Blancos zrezygnowali już z pozyskania 21-latka, ale widocznie doszło do zmiany zdania.

Transfer młodego Anglika będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem dla Realu Madryt. Koszt transferu pomocnika z Crystal Palace może sięgać nawet 70 milionów euro. Warto zaznaczyć, że Królewscy nie są jedyni. Zawodnik z Selhurst Park znajduje się także na radarach Manchesteru United, Liverpoolu czy też Manchesteru City.

Adam Wharton w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Crystal Palace. Angielski pomocnik nie ma na koncie jeszcze trafienia, ale może się pochwalić trzema asystami.