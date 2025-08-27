Real Madryt rusza po gwiazdę Bayernu! Możliwy transfer za darmo

Real Madryt chce, aby latem przyszłego roku do zespołu dołączył Dayot Upamecano - informuje Bild. Francuz ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium tylko do końca sezonu. Królewscy widzą w nim następcę Davida Alaby.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dayot Upamecano na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt w letnim oknie transferowym skupił się na odmłodzeniu formacji obronnej. Przed sezonem 2025/2026 do zespołu dołączyło trzech nowych zawodników: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen i Alvaro Carreras. Nie oznacza to jednak, że Królewscy zakończyli przebudowę linii defensywnej. Latem przyszłego roku wicemistrz Hiszpanii ma sprowadzić kolejnych obrońców.

Florentino Perez znany z przeprowadzania dużych transferów bezgotówkowych znalazł następny cel. Z informacji dziennika Bild wynika, że jest nim Dayot Upamecano, czyli stoper Bayernu Monachium. Francuz ma ważny kontrakt z Bawarczykami do końca czerwca 2026 roku.

Rozmowy ws. przedłużenia kontraktu na linii Bayern – Upamecano utknęły w martwym punkcie. Obie strony nie mogą znaleźć porozumienia ze względu na różnicę w oczekiwaniach finansowych. Reprezentant Francji stawia sprawę jasno, deklarując, że jeśli Die Roten nie spełnią jego żądań, to po zakończeniu sezonu odejdzie jako wolny zawodnik.

Całą sprawę obserwuje Real Madryt, który nawiązał już kontakt z otoczeniem środkowego obrońcy. Los Blancos kuszą piłkarza lukratywnym kontraktem. Ich zdaniem byłby idealnym następcą Davida Alaby, któremu po sezonie wygasa umowa.

Upamecano trafił do Monachium w 2021 roku z Lipska za nieco ponad 40 mln euro. Łącznie dla Bayernu rozegrał 154 spotkania, w których zdobył 5 goli.