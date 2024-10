Real Madryt ustalił priorytet na lato. Perez gotowy wydać fortunę

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

William Saliba priorytetem Realu Madryt na lato 2025

Real Madryt latem przyszłego roku ma być jednym z najbardziej aktywnych klubów na rynku transferowym. Celem aktualnego mistrza Hiszpanii będzie wzmocnienie kilku pozycji. W szczególności uwaga Florentino Pereza skupi się na formacji defensywnej.

Nie jest tajemnicą, że Królewscy są mocno zainteresowani Alphonso Daviesem oraz Trentem Alexandrem-Arnoldem. W obu przypadkach Real Madryt liczy na transfer bezgotówkowy, ponieważ kontrakt Kanadyjczyka i Anglika dobiega końca latem przyszłego roku. Los Blancos nie poprzestaną jedynie na transakcjach z udziałem wolnych zawodników. Z informacji portalu le10sport.com wynika, że priorytetem na przyszłe lato będzie William Saliba.

Francuz aktualnie zakłada koszulkę Arsenalu, gdzie występuje od 2019 roku. Według dziennikarza Alexisa Bernarda przedstawiciele Realu Madryt nawiązali już pierwszy kontakt z otoczeniem środkowego obrońcy. Jak sugeruje źródło, hiszpański klub jest gotów zapłacić każdą cenę, aby sfinalizować transfer z udziałem 23-latka.

Saliba w aktualnym sezonie ma na swoim koncie 9 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Łącznie na murawie spędził 810 minut, co oznacza, że we wszystkich meczach rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut. Mikel Arteta uważa go za kręgosłup w zespole Kanonierów.

Zanim reprezentant Francji trafił do Arsenalu, reprezentował barwy klubów z Ligue 1. W swoim CV ma grę m.in. w Nicei, Marsylii czy St. Etienne.