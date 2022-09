PressFocus Na zdjęciu: Endrick

Europejscy giganci nie od dziś walczą na rynku transferowym o wschodzące gwiazdy, które w przyszłości miałyby stanowić o sile ich zespołów. Nie inaczej jest w przypadku 16-letniego Endricka, który wzbudza zainteresowanie takich klubów jak m.in. Real Madryt, Paris Saint-Germain oraz FC Barcelona.

Endrick uchodzi za absolutną perełkę brazylijskiego futbolu

Katalońskie media podawały Barcelonę jako faworyta w wyścigu o podpis młodzieńca

Madrycka prasa uważa, że to Real Madryt ma przewagę

Gdzie przeprowadzi się fenomenalny Brazylijczyk?

Endrick Felipe Moreira de Sousa, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko bardzo utalentowanego napastnika, od kilkunastu miesięcy jest bacznie obserwowany przez wysłanników najlepszych klubów Europy, z Realem Madryt oraz FC Barceloną na czele. Katalońskie i madryckie media prześcigają się w doniesieniach na temat perspektywicznego snajpera. Zdaniem hiszpańskiego dziennika „Marca”, Real Madryt jest spokojny, jeśli chodzi o ten transfer i ma przewagę nad innymi zespołami, które walczą o podpis Endricka.

„Królewscy” obecnie szukają zawodnika, który w przyszłości będzie nową gwiazdą klubu i niewykluczone, że wybór padnie na niezwykle zdolnego napastnika prosto z Brazylii. Warto dodać, że Endrick należy do tej samej agencji menadżerskiej, co Vinicius Junior. To ma być następny argument za tym, że szesnastolatek ostatecznie wyląduje na Estadio Santiago Bernabeu.

Endrick w lipcu parafował swoją pierwszą profesjonalną umowę z Palmeiras, która jest ważna do 2025 roku. Klauzula wykupu wpisana w kontrakt ma wynosić około 32 milionów euro. Młodzieżowy reprezentant Brazylii, który aktualnie gra w drużynie Palmeiras U-20, wyjechać z Kraju Kawy będzie mógł jednak dopiero w 2024 roku, kiedy ukończy osiemnasty rok życia. Real Madryt liczy, że młody napastnik w przyszłości stworzy brazylijskie trio z Vinim Juniorem oraz Rodrygo. Wartość rynkowa Endricka, który bije rekordy strzeleckie w rozgrywkach juniorskich, wynosi 15 milionów euro.

Zobacz więcej: Kaka wspomina pobyt w Madrycie. “Nigdy nie powiem złego słowa na Real lub Jose Mourinho”