Real otwarty na sprzedaż Rodrygo

Rodrygo w trakcie letniego okienka transferowego był łączony z przejściem do Manchesteru City. Był to efekt transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Wydawało się, że Brazylijczyk ucierpi na przybyciu francuskiego gwiazdora i trafi na ławkę rezerwowych.

Na początku sezonu Carlo Ancelotti znalazł miejsce dla ofensywnego kwartetu, ale w ostatnich tygodniach drużyna gra już inną formacją. Włoch ponownie postawił na czwórkę pomocników, kosztem jednego miejsca w ofensywie. Duet wysuniętych piłkarzy tworzą Vinicius Junior oraz właśnie Mbappe.

Sytuacja Rodrygo nie jest najlepsza. Zawodnik ma świadomość, że nie jest traktowany tak, jak inne gwiazdy Realu Madryt. Będzie miał problem z wywalczeniem miejsca w składzie i wygryzieniem Mbappe lub Viniciusa, co może doprowadzić do jego odejścia. Najbliższe miesiące będą kluczowe – jeśli Rodrygo dalej nie będzie zadowolony ze swojej roli, postawi na transfer.

“Fichajes” donosi, że Real Madryt wcale nie wyklucza pożegnania gwiazdora. Byłby to korzystny ruch z finansowego punktu widzenia. Rodrygo ma wielką wartość rynkową i generuje naprawdę duże zainteresowanie w Premier League. Z gry najprawdopodobniej wypadł Manchester City, ale takie ekipy jak Arsenal czy Liverpool chętnie widziałyby w swoich szeregach brazylijskiego skrzydłowego.

Decyzja należy do 23-latka. Opuszczenie Madrytu jest ryzykowne, ale w innym zespole mógłby zyskać status absolutnej gwiazdy.