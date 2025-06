Real Madryt poszukuje wzmocnień. Jak się okazuje, Królewscy mogą sięgnąć po zaskakujący transfer. Na ich celowniku trafił Roberto Firmino z Al-Ahli - przekazuje serwis "AS".

Źródło: AS

Źródło: AS

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Roberto Firmino na radarze Realu Madryt

Real Madryt ruszył do pracy pełną parą. Florentino Perez dopiął bowiem już trzy wielkie wzmocnienia. Od przyszłego sezonu na Estadio Santiago Bernabeu będziemy oglądać Trenta Alexandra-Arnolda, Deana Huijsena, a także Xabiego Alonso na ławce trenerskiej. Możemy być pewni, że to nie koniec wzmocnień. Królewscy obserwują jeszcze m.in. Victora Osimhena.

Jak się okazuje, nigeryjski gwiazdor nie jest jedyną opcją Realu Madryt do wzmocnienia ataku. Z informacji przekazanych przez serwis „AS” dowiadujemy się, że Los Blancos rozważają przeprowadzenie zaskakującego ruchu. W ich kręgu zainteresowań bowiem znalazł się Roberto Firmino, który dotychczas był związany z Al-Ahli.

Zobacz również: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Do Realu Madryt może przemawiać fakt, że transfer Brazylijczyka nie będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Umowa napastnika z saudyjskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Jednak już wiemy, że 33-latek latem zmieni otoczenie. Wiele się mówiło o jego powrocie do ojczyzny, ale zobaczymy, jaką decyzję podejmie napastnik.

Roberto Firmino w sezonie 2024/25 rozegrał 31 spotkań w koszulce Al-Ahli. Doświadczony Brazylijczyk może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także 10 asyst.