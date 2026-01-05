Real Madryt przymierza się do transferu gwiazdy Manchesteru City. Rodri ma ważną umowę tylko do 2027 roku. Królewscy podejmą decyzję po sezonie - informuje "Marca".

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Florentino Perez

Real poczeka do lata. Wielka gwiazda na celowniku

Real Madryt po przebudowaniu defensywy skupi się teraz na wzmocnieniu środka pola. Xabi Alonso apeluje od dawna o transfer do tej formacji, lecz dotąd nie miał poparcia wśród władz klubu. Narracja się zmieniła, gdyż drużyna faktycznie nie funkcjonuje odpowiednio, a to skutek braku zawodnika o odpowiednim profilu. Królewscy monitorują rynek środkowych pomocników i przymierzają się do transferu Keesa Smita, który znajduje się na szczycie listy życzeń. Prawdopodobnie zrobią też kolejne podejście pod gwiazdę Manchesteru City.

Rodri w przeszłości był już intensywnie łączony z przeprowadzką na Santiago Bernabeu. Zatrzymała go poważna kontuzja, po której wciąż nie wrócił do pełnej sprawności. W tym sezonie rozegrał tylko dziesięć spotkań we wszystkich rozgrywkach – gdy wyleczył problem z kolanem, przydarzył mu się uraz uda.

Mimo tych trudności, Real wciąż ma go na celowniku. Nie zamierza jednak podejmować jakichkolwiek działań przed końcem sezonu. W klubie uważają, że do tego czasu Rodri wróci do optymalnej dyspozycji i będzie można zadecydować.

Plan giganta zakłada wolny transfer Rodriego w 2027 roku, kiedy to wygaśnie jego umowa z Manchesterem City. Na tej samej zasadzie do Madrytu trafiali Kylian Mbappe, Antonio Rudiger czy David Alaba.