Real Madryt poczeka na dwie gwiazdy. Chce je pozyskać za darmo!

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt uzbraja się w cierpliwość

Do niedzielnego El Clasico Real Madryt przystąpi z linią obrony złożoną z Frana Garcii, Aureliena Tchouameniego, Raula Asencio i Lucasa Vazqueza. Nazwiska w defensywie Królewskich zdecydowanie nie imponują. To oczywiście efekt kontuzji – nieobecni są Antonio Rudiger, Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Crvajal i David Alaba. Jednak nawet jeżeli wspomniani zawodnicy wrócą do zdrowia, Los Blancos pilnie potrzebują wzmocnień.

Z Realem jest łączony między innymi Dean Huijsen. Mimo zainteresowania ze strony madrytczyków Hiszpan niemal na pewno nie trafi na Santiago Bernabeu, ponieważ jest zbyt drogi. Stołeczny klub szuka innych rozwiązań, zwłaszcza takich, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych. Marca przekonuje, że Florentino Perez liczy na to, że Ibrahima Konate i William Saliba przeniosą się do La Liga za darmo!

Madrytczycy mają czekać, aż kontrakty obu zawodników wygasną i wtedy sprowadzą ich bez konieczności wpłacania kwoty odstępnego. Konata jest związany z Liverpoolem umową ważną do 30 czerwca 2026 roku, natomiast porozumienie Saliby z Arsenalem obowiązuje rok dłużej.