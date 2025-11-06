Real Madryt planuje transfer gwiazdy Bayernu Monachium. To będzie bomba

Real Madryt bacznie monitoruje sytuację Dayota Upamecano z Bayernu Monachium. Jak poinformował Florian Plettenberg ze "Sky Sports", Bawarczycy prowadzą rozmowy w sprawie nowego kontraktu dla francuskiego obrońcy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayern negocjuje nowy kontrakt z Dayotem Upamecano. Real bacznie obserwuje sytuację

Real Madryt wciąż rozgląda się za wzmocnieniami defensywy. Według informacji Florian Plettenberga, jednym z głównych celów Królewskich jest Dayot Upamecano. Francuski obrońca Bayernu Monachium od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń działaczy z Santiago Bernabeu, a jego sytuacja kontraktowa budzi coraz większe zainteresowanie w Madrycie.

Działacze hiszpańskiego giganta są gotowi do podjęcia rozmów w sprawie transferu, jeśli Upamecano nie przedłuży umowy z Bayernem. Na ten moment nie ma żadnego porozumienia między zawodnikiem Los Blancos. Okazuje się, że prowadzi zaawansowane negocjacje z obrońcą i jego przedstawicielami w sprawie nowego kontraktu.

Nowa umowa miałaby obowiązywać do 2030 lub nawet 2031 roku, a wynagrodzenie Upamecano mogłoby sięgnąć 20 milionów euro rocznie. To sprawiłoby, że może być jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie. Francuz nie wyklucza dalszej gry na Allianz Arenie, choć wiele zależeć będzie od warunków kontraktowych, na których zależy samemu zawodnikowi.

Upamecano, który trafił do Bayernu w 2021 roku z RB Lipsk za 42,5 mln euro, jest obecnie jednym z filarów defensywy Vincenta Kompany’ego. 27-letni Francuz rozegrał w tym sezonie 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Transdfermart.de obecnie wycenia defensora na 60 milionów euro.