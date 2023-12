fot. Imago / Gribaudi / ImagePhoto Na zdjęciu: Mario Gila

Real Madryt może w styczniu wzmocnić się kosztem Lazio

Cadena Ser podaje, że Mario Gila znalazł się na celowniku Królewskich

23-latek miałby wzmocnić ekipę z La Liga w obronie

Mario Gila może zamienić Lazio na Real Madryt

Real Madryt na trwającą kampanię ma ambitne plany związane nie tylko ze zmaganiami ligowymi, ale również z rywalizacją na europejskiej scenie. W tym celu stołeczny klub ma plan, a by wzmocnić się w trakcie styczniowego okna transferowego.

Najnowsze doniesienia Cadena Ser przekonują, że Real może już wkrótce pozyskać Mario Gilę z Lazio. 23-latek broni barw ekipy z Serie A od lata 2022 roku. Klub z Madrytu jest właścicielem połowy praw do piłkarza i ma także opcję wykupu pierwszego wybory.

Hiszpański defensor trafił do Lazio za sześć milionów euro. Mario Gila, dołączył do klubu z Rzymu, podpisując z nim umowę do 2027 roku. W tej kampanii były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii rozegrał osiem spotkań.

