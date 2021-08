Kylian Mbappe wciąż nie przedłużył kontraktu z Paris Saint-Germain, który wygasa już 30 czerwca przyszłego roku. Francuz pragnie nowego wyzwania, a najgłośniej mówi się o jego przenosinach do Realu Madryt. Hiszpański klub opracował strategią odnośnie sprowadzenia 22-latka.

Kylian Mbappe ma umowę z Paris Saint-Germain tylko do 30 czerwca 2022 roku

Francuz jest łączony z transferem do Realu Madryt

Hiszpański klub ma plan na sprowadzenie 22-latka

Ligue 1 za mała dla Mbappe

Od wiele miesięcy trwa saga dotycząca kontraktu Kyliana Mbappe. Francuz ma umowę z Paris Saint-Germain ważną tylko do 30 czerwca 2022 roku. Mimo wyraźnych i licznych starań ze strony paryżan, piłkarz wciąż nie podpisał nowej umowy. Przeszkodą nie są jednak pieniądze. Wicemistrz Francji oferuje swojemu graczowi 30 milionów euro netto za każdy rok gry na Parc des Princes.

Z medialnych doniesień można było dowiedzieć się, że Mbappe wstrzyma się z decyzją o swojej przyszłości. Chciał bowiem, aby PSG miało jakościową kadrę i było w stanie skutecznie walczyć o wygranie Ligi Mistrzów, której wciąż mu brakuje. Paryżanie sprowadzili: Leo Messiego, Sergio Ramosa, Achrafa Hakimiego, czy Gianluigiego Donnarummę. Transfery te robią wrażenie. Mbappe chce jednak być czołową postacią projektu sportowego PSG, a po przyjściu Messiego 22-latek może czuć się zepchnięty na boczny tor.

– Kylian jest naszym piłkarzem i nadal nim będzie. Przyłączam się do słów prezesa, który niedawno się do tego odniósł. Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale w naszym klubie też takich mamy – rzekł niedawno trener PSG Mauricio Pochettino.

Real spełni marzenie fanów?

Real Madryt od dwóch lat nie dokonał transferu gotówkowego. Królewscy niezwykle mocno zaciskają pasa. Obniżali pensje swoim zawodnikom oraz sprzedawali jakościowych graczy. Dzięki temu poprzednie dwa lata ekipa ze stolicy Hiszpanii zakończyła z zyskiem. Pozwoliło to Realowi zebrać odpowiednie fundusze na próbę zrealizowania marzenia kibiców madryckiej drużyny.

Plan Realu jest jasny. Sprowadzamy Mbappe albo nikogo. Według L’Equipe scenariusz ten może ziścić się jeszcze tego lata. Medium to przypomina, że PSG musi zacząć sprzedawać zawodników, aby zbilansować wydatki w trwającym oknie transferowym. Królewscy planuje poczekać do końca sierpnia. Wówczas będzie wiadomo ile pieniędzy muszą uzyskać paryżanie. Real dysponuje gotówką w wysokości ponad 120 milionów euro, a być może suma ta wkrótce wzrośnie. Niewykluczone, że wtedy Królewscy złożą ofertę transferową. Ma to być sygnał dla Mbappe, że klub ze stolicy Hiszpanii traktuje go priorytetowo. Madrycki zespół chce przekonać 22-latka wizją bycia liderem drużyny oraz możliwością gry na nowym Santiago Bernabeu.

Czytaj także: Real otwarty na sprzedaż pomocnika do Arsenalu