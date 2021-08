Real Madryt według najnowszych doniesień Goal.com chce sprzedać Martina Odegaarda do Arsenalu jeszcze tego lata. Suma transakcji ma wynieść 40 milionów euro (34 miliony funtów). Sternicy The Gunners są gotowi na postępy w rozmowach negocjacyjnych z działaczami Los Blancos, jeśli tylko sfinalizowany zostanie transfer Joe’a Willocka do Newcastle United.

Real Madryt podjął już podobno decyzję ws. Martina Odegaarda

Suma transferu miałaby wynieść 40 milionów euro

Władze The Gunners mają plan, aby jeszcze tego lata pozyskać Norwega

Arsenal zainteresowany Odegaardem

Real Madryt pozyskał Martina Odegaarda w styczniu 2015 roku. Niemniej norweski zawodnik nigdy nie zdołał przekonać do swojego talentu sztabu szkoleniowego hiszpańskiej ekipy. Tym samym wypożyczany był do różnych klubów. Między innymi do Heerenveen, czy Realu Sociedad.

Tymczasem w styczniu tego roku Norweg dołączył do Arsenalu. W ekipie z Premier League zawodnik pozostawił po sobie na tyle dobre wrażenie, że działacze Kanonierów zaczęli starać się pozyskać piłkarza na stałe.

22-latek ma kontrakt ważny z wicemistrzami La Liga do 2023 roku. W koszulce Realu zaliczył natomiast zaledwie 11 meczów. Z kolei w zespole z Londynu w ciągu zaledwie pół roku wystąpił w 20 spotkaniach, zdobywając w nich dwie bramki, a ponadto dwie asysty.

Arsenal jest poważnie zainteresowany pozyskaniem piłkarza na stałe. Nową kampanię podopieczni Mikela Artety zaczną w piątkowy wieczór, mierząc się na wyjeździe z Brentfordem.

Czytaj więcej: Brentford FC – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2021)