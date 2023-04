PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Real Madryt zamierza latem – wreszcie – wzmocnić prawą stronę defensywy

Królewscy od dawna śledzą sytuację Reece’a Jamesa. Anglik jest przez nich bardzo wysoko oceniany

Los Blancos liczą, że 50 milionów euro wystarczy, by przekonać Chelsea do sprzedaży swego podopiecznego. Ostatecznie londyńczycy będą musieli sprzedać latem kilku graczy

Real chce wykorzystać sytuację Chelsea

Już w czwartek pojawiła się informacja, że latem Real Madryt zamierza wzmocnić boki obrony. Trudno dziwić się takiej decyzji. Chociaż Królewscy bronią tytułu Ligi Mistrzów i są o krok od awansu do półfinału, ich kadra jest daleka od określenia “kompletna”. Na lewej stronie defensywy nie przekonuje nikt, a przy urazie Ferlanda Mendy’ego wymieniają się tam Nacho z Davidem Alabą. Po przeciwnej stronie boiska również pomóc może Nacho, ale podstawowym wyborem dla Carlo Ancelottiego pozostaje Dani Carvajal. U Hiszpana od kilku sezonów wyraźnie widać jednak upływ czasu.

Los Blancos od wielu lat podziwiają umiejętności Reece’a Jamesa. Uważają, że Anglik z miejsca podniósłby poziom rywalizacji w drużynie. Florentino Perez znany jest jednak z tego, że w ostatnich latach niechętnie wydaje znaczne sumy pieniędzy. Teraz, jednak, liczy na rynkową okazję. Chelsea będzie musiała latem sprzedać kilku graczy z powodu niedawnego szału zakupów Todda Boehly’ego. To oznacza, że The Blues będą musieli pójść na kompromisy. Hiszpańskie media uważają, że Real może wyciągnąć prawego obrońcę już za 50 milionów euro, i to pomimo jego długiego kontraktu na Stamford Bridge. To i tak spora, jak na Królewskich, suma, ale realnie oddająca poziom sprowadzanego piłkarza.

James rozegrał w tym sezonie 22 mecze na wszystkich frontach. Zanotował w nich dwie bramki i tyle samo asyst.

