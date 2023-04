Manchester United zaledwie zremisował z Sevillą (2:2) w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Europy. Co gorsza dla Erika ten Haga, stracił on również dwóch obrońców z powodu kontuzji. Jak powiedział sam Holender, uraz Lisandro Martineza nie wyglądał dobrze już na pierwszy rzut oka.

PressFocus Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Manchester United stracił dwubramkowe prowadzenie po dwóch golach samobójczych i tylko zremisował u siebie z Sevillą (2:2)

Do tego spotkania nie dokończyli Raphael Varane oraz Lisandro Martinez

Sam Erik ten Hag mówi, że uraz Argentyńczyka nie wygląda dobrze

Varane i Martinez dołączają do kontuzjowanego Rashforda

Fani Manchesteru United nie będą wspominać dobrze czwartkowego spotkania z Sevillą (2:2). Ich ulubieńcy do przerwy prowadzili 2:0 po dublecie Marcela Sabitzera. W końcówce dwa trafienia samobójcze zanotowali jednak Tyrell Malacia oraz Harry Maguire i ostatecznie starcie zakończyło się remisem. Mało tego, pojedynku nie dokończyło dwóch obrońców. Raphael Varane nie wrócił na boisko po przerwie, a Lisandro Martinez doznał poważnie wyglądającego urazu w końcówce.

– Widzieliśmy, jak Lisandro upadł bez udziału rywala, więc nie wygląda to dobrze. Musimy zaczekać. Nie wiem, co to za uraz, ale nie dotyczy on ścięgna Achillesa. Wygląda na to, że Martinez nie zagra w niedzielę. Nie wiem jednak, jaka będzie diagnoza. Wolę zaczekać, aż będziemy mieli jasność. Nie wiem też, jak wygląda sytuacja Raphaela. Nie rozmawiałem z nim po meczu, ale to kontuzja, na którą narzekał w ostatnich tygodniach. Zobaczymy, jak się mają sprawy – powiedział na konferencji prasowej Erik ten Hag.

Erik ten Hag on Lisandro Martínez injury: “It doesn’t look great”, told BT Sport 🚨🔴 #MUFC pic.twitter.com/3F4Jv5iud8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2023

Już w niedzielę Czerwone Diabły wrócą do rozgrywek Premier League. Czeka ich wyjazdowy mecz z Nottingham Forest.

Nottingham Forest Manchester United 5.00 4.00 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2023 08:09 .

