17:51, 6. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Real Madryt nie rezygnuje z wielkiego transferu. Królewscy wciąż myślą o pozyskaniu Rodriego z Manchesteru City. Hiszpański klub jest gotowy podjąć w tym celu poważne kroki - przekazuje "TEAMtalk".

Florentino Perez
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri wciąż może wzmocnić Real Madryt

Real Madryt rozgrywa trudny sezon. W minionym letnim okienku transferowym Florentino Perez i spółka dokonali wielu kosztownych wzmocnień. Nowość jednak nie poszła w parze z wynikami oraz stylem gry. Kilka tygodni temu podjęto szokującą decyzję, kończąc współpracę z Xabim Alonso. Dziś na stanowisku szkoleniowca Królewskich zasiada Alvaro Arbeloa.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Real Madryt nie porzucił ambitnych planów transferowych. Królewscy chcą dokonać niezwykle głośnego wzmocnienia. Ich celem jest pozyskanie Rodriego z Manchesteru City. Władze z Estadio Santiago Bernabeu planują przejść do konkretów i podjął odpowiednie kroki dążące do transakcji.

Real Madryt ma świadomość, że Manchester City może przejść latem rewolucję. Z klubu ma odejść Pep Guardiola. Wraz z dotychczasowym szkoleniowcem The Citizens mogą zakończyć współpracę też z wieloma zawodnikami. W tym gronie znalazł się właśnie Rodri. Czas pokaże, czy mistrz Europy finalnie wyląduje w Realu Madryt.

Rodri w trwającej kampanii rozegrał 18 spotkań w koszulce Manchesteru City. Hiszpański pomocnik zdołał strzelić jednego gola. Udało mu się wpisać na listę strzelców w meczu przeciwko Exeter City w Pucharze Anglii.

