Wygląda na to, że nieunikniony jest transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt

ESPN przekonuje, że transakcja kosztować będzie mniej więcej 200 milionów euro

Francuz ma związać się z hiszpańskim klubem umową do końca czerwca 2029 roku

Mbappe w Realu Madryt w ciągu dwóch tygodni?

Real Madryt od dłuższego czasu celuje w transfer z udziałem Kyliana Mbappe. Za każdym razem jednak coś stawało na przeszkodzie. Wygląda jednak na to, że wkrótce ta transakcja może mieć szczęśliwy finał dla fanów Los Blancos.

Dziennikarz Rodrigo Faez z ESPN przekonuje, że Real Madryt chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby transakcja związana z transferem reprezentanta Francji została dopięta jeszcze przed startem La Liga. Aczkolwiek wciąż PSG i sam zawodnik nie przedstawili swoich oczekiwań dotyczących transakcji.

Wicemistrzowie Hiszpanii są jednak świadomi tego, że transakcja może kosztować ponad 200 milionów euro. Real jednocześnie chciałby zaoferować Mbappe kontrakt, który miałby obowiązywać do końca czerwca 2028 roku. Umowa miałaby zatem zostać zawarta na ten sam okres, co w przypadku Jude Bellinghama. To miałoby ukształtować jednoznacznie hierarchię zawodników w klubie, którzy są uważani za najważniejszych.

Transfer z udziałem Francuza jest uważany za kluczowy ze sportowego punktu widzenia, ponieważ aktualnie Carlo Ancelotti ma tylko jednego klasycznego napastnika, którym jest Joselu. Jednocześnie w klubie wciąż wolny jest numer dziewięć.

Wcześniej pojawiły się informacje, że PSG będzie żądać 250 milionów euro za Mbappe, ale źródła ESPN dementują te informacje i donoszą, że paryżanie będą gotowi sprzedać zawodnika za mniejszą kwotę.

