IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe myśli o transferze do Realu Madryt

Francuz nie chce przedłużać umowy z PSG

Opera mydlana z udziałem gwiazdora trwa w najlepsze

Real rozpocznie negocjacje z PSG o niskiej oferty?

Kylian Mbappe ma czas do 31 lipca, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie przedłużenia kontraktu z Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje na to, że Francuz tego nie zrobi i pozostanie na liście transferowej. Paryżanie będą chcieli pozbyć się go przed zamknięciem letniego okienka transferowego.

Nie jest tajemnicą, że Mbappe chciałby trafić do Realu Madryt, który również ma poważne plany wobec Francuza. Królewscy nie są jednak przekonani, by płacić za gwiazdora ponad 200 mln euro, których żąda PSG.

RMC Sport donosi, że Real Madryt może złożyć bardzo niską ofertę za Mbappe w następnych dniach chcąc sprawdzić reakcję PSG. Francuskie media nie informują, jaka to może być kwota, ale dodają, że propozycja Hiszpanów może zostać odebrana w Paryżu za wręcz “obraźliwą”.

