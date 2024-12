fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Endrick może zostać wypożyczony z Realu Madryt

Real Madryt w tej kampanii może liczy w ofensywie między innymi na takich graczy jak: Kylian Mbappe, Rodrygo czy Jude Bellingham. W związku z tym mało szans na grę otrzymuje Endrick, który latem dołączył do giganta La Liga. Tymczasem interesujące wieści na temat piłkarza przekazał serwis Fichajes.net.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Brazylijczyk w tej kampanii zaliczył na boisku zaledwie 130 minut w 12 oficjalnych spotkań. To sprawia, że 18-latek zawiedziony swoją sytuację w klubie z Madrytu może być chętny na zmianę otoczenia.

Źródło przekonuje jednak, że Endrick nie miałby definitywne rozstać się z Realem, bo jednak przedstawiciele władz klubu wciąż dostrzegają potencjał w graczu. Tym samym w grę wchodzi tylko wypożyczenie gracza. To jednocześnie daje do myślenia. Skoro brazylijski zawodnik nie dał rady przebić w Realu, to sternicy Los Blancos mogą przemyśleć strategię związaną z pozyskiwaniem młodych talentów. Tym bardziej że jak daje do zrozumienia Fichajes.net, cierpliwość nie jest mocną stroną działaczy Realu.

Endrick jest dzisiaj wyceniany na 60 milionów euro. 13-krotny reprezentant Brazylii do zespołu z La Liga dołączył z Palmeiras za ponad 47 milionów euro. Aktualny kontrakt gracza obowiązuje natomiast do końca czerwca 2024 roku.

