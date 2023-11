Real Madryt chce zimą sprzedać obrońcę. Ma bardzo ambitny plan

fot. Imago/Pressinphoto Na zdjęciu: Ferland Mendy

Real Madryt planuje zimą pożegnać się z Ferlandem Mendym

Klub chce odzyskać pieniądze zainwestowane w ten transfer i ruszyć po Alphonso Daviesa

Kontrakt Kanadyjczyka z Bayernem Monachium obowiązuje do połowy 2025 roku

Królewscy chcą ruszyć po gwiazdę Bayernu

Real Madryt jest poważnie zainteresowany rozstaniem się zimą z Ferlandem Mendym i poważną przebudową lewej strony defensywy. Francuz regularnie mierzy się z problemami zdrowotnymi, przez co Carlo Ancelotti często musi wystawiać na jego pozycji innych zawodników. Choć od kilku tygodni to on jest numerem jeden na boku obrony, sztab szkoleniowy nie jest do końca zadowolony z jego występów.

Władze Królewskich szykują się do sprzedaży Mendy’ego jeszcze w trakcie tego sezonu. Nie będzie o to łatwo, gdyż dotychczas niewiele klubów wykazywało zainteresowanie pozyskaniem go do siebie. Mówiło się o potencjalnych przenosinach do Arabii Saudyjskiej, natomiast sam zawodnik może się temu kierunkowi sprzeciwiać.

Real liczy, że uda się odzyskać pieniądze zainwestowane w 2019 roku. Było to wówczas niespełna 50 milionów euro. Królewscy planują w niedalekiej przyszłości ruszyć po Alphonso Daviesa, którego kontrakt z Bayernem Monachium wygasa w połowie 2025 roku. Chcą tym samym wykorzystać ten fakt i przekonać go, aby przeprowadził się do stolicy Hiszpanii.

