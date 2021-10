Gigant chce wymiany, by sprowadzić Salaha

Angielskie i hiszpańskie media spekulują na temat ewentualnego transferu Mohameda Salaha do Realu Madryt. Do Liverpoolu miałby w zamian trafić Eden Hazard. Wszystko to wiąże się z odrzuceniem przez Egipcjanina propozycji przedłużenia kontraktu z The Reds.

Mohamed Salah prezentuje się w tym sezonie fantastycznie

Jednocześnie nie może dojść do porozumienia z Liverpoolem w sprawie przedłużenia kończącego się w 2023 kontraktu

Tę sytuację chce wykorzystać Real Madryt, który jednocześnie chciałby pozbyć się Edena Hazarda

“Salah powinien mieć w swoim CV Real Madryt”

Mohamed Salah w obecnym sezonie zachwyca formą. W dziesięciu meczach Liverpoolu we wszystkich rozgrywkach strzelił dziesięć bramek i dołożył do tego cztery asysty. Regularnie zachwyca kibiców, a dwa z jego goli – przeciwko Manchesterowi City i Watfordowi – można nazwać małymi dziełami sztuki, przypominającymi Lionela Messiego w swoim najlepszym okresie.

A goal that 𝐧𝐞𝐞𝐝𝐬 to be seen from every angle 💫🤩@MoSalah’s display of individual brilliance, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/eg2hyPWBHA — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2021

Wspaniała dyspozycja Egipcjanina zbiegła się w czasie z jego negocjacjami z klubem odnośnie nowej umowy. Obecna obowiązuje jedynie do 2023 roku, więc włodarze The Reds chcą się zabezpieczyć przed odejściem największej gwiazdy za bezcen. Zaproponowali 29-latkowi wielki kontrakt, opiewający na 400 tysięcy euro tygodniowo, co w rocznym rozrachunku da około 21 milionów. Salah chce od klubu 30 milionów rocznie, na co Liverpool nie zamierza się godzić.

Tę sytuację obserwuje Real Madryt. Według The Sun oraz AS-a, Królewscy zamierzają zaproponować Anglikom wymianę, w ramach której nad Mersey przeniósłby się Eden Hazard. Oba dzienniki milczą na temat ewentualnej dopłaty ze strony Los Blancos, choć trudno uwierzyć, by bez niej się obeszło. Salah znajduje się w swoim najlepszym momencie i jest warty sto milionów euro. Hazard jest wiecznie kontuzjowany i niemal nie występuje, a jego wartość wynosi zaledwie jedną czwartą tej Egipcjanina.

Trudno wyobrazić sobie taki ruch, zwłaszcza, że Real Madryt zamierza powalczyć o Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda. Gary Neville uważa jednak, że byłaby to naturalna kolej rzeczy.

– Myślę, że Salah musi doświadczyć gry dla Realu Madryt, atmosfery Santiago Bernabeu. Drużyna wraca na szczyt i wiem, że Barcelona obecnie nie jest świetna. Ale uważam, że Salah musi mieć taki wpis w CV. Zawsze czułem, że on pragnie transferu do Paris Saint-Germain, Realu czy Barcelony i myślę, że będzie do tego dążył – powiedział ekspert telewizyjny.

