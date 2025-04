Real Madryt chce gwiazdę Manchesteru City. Gigant podjął decyzję

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Manchester City planuje zatrzymać Rodriego

Real Madryt znalazł się w gronie drużyn najpoważniej zainteresowanych pozyskaniem Rodriego podczas letniego okna transferowego. Aktualni mistrzowie Hiszpanii chcą wzmocnić środek pola, a hiszpański pomocnik jest uważany za jednego z najlepszych zawodników świata na swojej pozycji. Jednak Manchester City nie zamierza pozbywać się swojego lidera, który w 2024 roku zdobył Złotą Piłkę.

Przypomnijmy, że Rodri trafił na Etihad Stadium latem 2019 roku z Atletico Madryt za kwotę 70 mln euro. Od tego czasu jego kariera nabrała imponującego tempa. Wcześniej zdobywał doświadczenie w barwach Villarreal. Przez sześć lat gry w Anglii wypracował sobie status absolutnego lidera środka pola. Dotychczas reprezentant Hiszpanii rozegrał dla Manchesteru City ponad 250 spotkań i strzelił 26 goli.

Królewscy od dłuższego czasu przyglądają się sytuacji Rodriego. Klub ze stolicy Hiszpanii zmaga się z problemami po tym, jak Toni Kroos ogłosił w ubiegłym roku, że kończy swoją bogatą karierę. Brak takiego kreatora gry jak Niemiec sprawił, że Real w tym sezonie często miał problemy ze skutecznym konstruowaniem akcji ofensywnych.

Według “Football Insider”, Man City szykuje dla Rodriego nowy kontrakt, który nie tylko znacząco podniósłby jego wynagrodzenie, ale również przedłużyłby jego pobyt na Etihad Stadium na kolejne lata. Obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Władze The Citizens liczą, że nowe warunki przekonają Rodriego do odrzucenia ewentualnej oferty powrotu do Hiszpanii. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, Real Madryt będzie zmuszony poszukać innych opcji.