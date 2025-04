Real Madryt chce tego napastnika. 40 mln euro na stole

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Patrik Schick w kręgu zainteresowań Królewskich

Real Madryt poszukuje nowego napastnika, szczególnie w obliczu niepewnej przyszłości na Santiago Bernabeu Viniciusa Juniora i Rodrygo. Hiszpański gigant chce sprowadzić klasyczną dziewiątkę. Okazuje się na celowniku znajduje się Patrik Schick, który świetnie spisuje się w Bayerze Leverkusen. Po kilku latach niestabilnej formy, w końcu potwierdził swój potencjał, stając się jednym z najlepszych strzelców w 1. Bundeslidze.

Niemiecki klub wycenił czeskiego napastnika na 40 milionów euro, co w kontekście jego obecnej formy i doświadczenia nie wydaje się wygórowaną kwotą. Dyspozycja 29-latka nie umknęła uwadze europejskich gigantów. Wcześniej łączono snajpera z Manchesterem United, ale teraz to Królewscy wydaje się najbardziej zdeterminowani, by pozyskać Schicka.

Dodajmy, że reprezentant Czech dołączył do obecnych mistrzów Niemiec z Romy w 2020 roku. W bieżącym sezonie Schick rozegrał 40 meczów, w których zdobył 23 bramki i dołożył jedną asystę. Napastnik jest związany umową z Bayerem do 30 czerwca 2027 roku. W trakcie kariery reprezentował m.in. barwy Romy czy RB Lipsk.