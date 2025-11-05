Real Madryt chce hiszpańskiego pomocnika. Gigant szykuje ofertę

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rodrigo Mendoza w orbicie zainteresowań Realu

Real Madryt pozostaje liderem tabeli La Liga i ma pięć punktów przewagi nad drugą Barceloną. W Lidze Mistrzów zespół Xabiego Alonso zaliczył bolesne potknięcie. Porażka z Liverpoolem na Anfield (0:1) uwypukliła poważny problem w środku pola. Królewscy przez większość spotkania nie byli w stanie stworzyć realnego zagrożenia pod bramką rywali, a brak kreatywności w drugiej linii stał się aż nazbyt widoczny.

Według informacji „Defensa Central”, Real ponownie rozważa transfer Rodrigo Mendozy, młodego talentu Elche, uznawanego za jeden z największych diamentów hiszpańskiego futbolu. 20-letni pomocnik już wcześniej znajdował się na liście życzeń Realu. Był obserwowany w zeszłym sezonie. Plany pokrzyżował jednak awans Elche i decyzja o włączeniu zawodnika do pierwszego zespołu.

Mendoza wyrósł na jednego z liderów Elche i wyróżnia się nie tylko kreatywnością, ale także dojrzałością w grze oraz doskonałą techniką. W Madrycie zdają sobie sprawę, że rzeczywista kwota transferu utalentowanego pomocnika może sięgnąć 16-18 milionów euro, zwłaszcza jeśli o zawodnika upomną się inne kluby.

W tym sezonie Rodrigo Mendoza zdobył dwie bramki w dziewięciu spotkaniach. Wszystko wskazuje na to, że w klubie panuje jednomyślność w sprawie sprowadzenia Mendozy. Ostateczna decyzja należy do Florentino Pereza, który w najbliższych miesiącach ma dać zielone światło na rozpoczęcie negocjacji.