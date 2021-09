Real ma ambitne plany. Rozważa sprowadzenie trzech gwiazd

Real Madryt w zakończonym niedawno oknie transferowym nie spełnił swojego marzenia o pozyskaniu Kyliana Mbappe. Drużyna ze stolicy Hiszpanii nie składa jednak broni i latem przyszłego roku może dokonać trzech galaktycznych transferów.

Real Madryt snuje ambitne plany na przyszłe okno transferowe

Do stolicy Hiszpanii może trafić trzech piłkarzy klasy światowej

W planach Królewskich znajduje się między innymi Kylian Mbappe

Galacticos powrócą?

Real Madryt tego lata kontynuował politykę sprzedawania zawodników. Z klubu odeszli między innymi: Raphael Varane, Martin Odegaard, czy Sergio Ramos (koniec kontraktu). Działania te kolejny raz umożliwiły Królewskim uzyskanie sporej sumy pieniędzy, które konsekwentnie odkładane są na spełnienie marzenia fanów Realu o sprowadzeniu Kyliana Mbappe.

Wicemistrz Hiszpanii składał Paris Saint-Germain oficjalne oferty, ale z Francji przychodziła zawsze ta sama wiadomość – odrzucamy propozycję. Pieniądze nie były w stanie przekonać paryżan oraz samego Mbappe, który konsekwentnie odmawia przedłużenia kontrakt z PSG. Wobec tego 22-latek będzie mógł związać się z nową drużyną bez zgody pracodawcy już 1 stycznia 2022 roku.

Marca informuje, że Real dopilnuje, aby Mbappe wybrał ich projekt i stał się jego kluczową częścią od sezonu 2022/2023. Francuz być może będzie miał możliwość grać z równie utalentowanym młodym, ale już światowej klasy zawodnikiem. Erling Haaland jest bowiem celem transferowym Królewskich, którzy chcą sprowadzić Norwega na Santiago Bernabeu latem 2022 roku. Wówczas aktywuje się jego klauzula wykupu z Borussi Dortmund (rzekomo 75 milionów euro).

Odstępnego nie trzeba będzie natomiast płacić za Paula Pogbę. Francuz ma kontrakt z Manchesterem United jeszcze tylko przez rok i dotychczas nie wyraził chęci przedłużenia pobytu w ekipie Czerwonych Diabłów. O pozyskaniu 28-latka Real myślał już kilka lat temu. Możliwe, że scenariusz z przeprowadzką do Madrytu zrealizuje się już za rok. Królewscy w jednym oknie transferowym mogą zatem ściągnąć: Mbappe, Haalanda oraz Pogbę. Byłby to zatem powrót do ery Galacticos, czyli zespołu złożonego z najlepszych piłkarzy na świecie.

Czytaj także: Real Madryt zgarnął młody talent z Francji