Real Madryt kupi gwiazdę za 25 mln! Piłkarz prosi o zgodę na transfer!

Real Madryt może dokonać hitowego transferu już w zimie. I to za jedyne 25 milionów euro, twierdzi Tomás González-Martín. Królewscy będą negocjowali ruch z udziałem gwiazdy Liverpoolu.

ZUMA Press /Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real sprowadzi gwiazdora już w zimie?

Tylko 25 milionów za jedną z największych gwiazd światowego futbolu? Tylko i aż. Trent Alexander-Arnold chce zmienić klub, a kolejnym przystankiem w jego karierze ma być Real Madryt. Królewscy naciskają na Anglika, a ten już miał zakomunikować swojemu obecnemu pracodawcy, ze nie przedłuży kontraktu. Obecna umowa 26-latka z Liverpoolem wygasa wraz z końcem tego sezonu.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Jednak Alexander-Arnold tuż przed zamknięciem rozdziału pod tytułem “Anfield Road” chce, by Liverpool zarobił na jego odejściu. To będzie możliwe tylko w jednym przypadku – gdy reprezentant Synów Albionu zostanie sprzedany w następnym okienku. The Reds mają oczekiwać 25 milionów euro za swoją gwiazdę.

Tomás González-Martín twierdzi, że wszechstronny obrońca prosi Liverpool o zgodę na zimowy transfer. Real jest gotowy zapłacić wyżej wspomnianą kwotę i sprowadzić Anglika na pół roku przed wygaśnięciem jego kontraktu. W innym przypadku Alexander-Arnold, o ile oczywiście nie zwiąże się z The Reds nową umową, będzie mógł negocjować z Królewskimi w styczniu i trafi do Madrytu w lecie.