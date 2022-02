Trzy możliwe kierunki Kane’a w przypadku odejścia Conte

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Angielskie media wciąż spekulują na temat przyszłości Harry’ego Kane’a. Napastnik Tottenhamu w każdym okienku transferowym jest łączony z przenosinami do jednego z gigantów europejskiej piłki. Brytyjski Express Sport uważa, że są trzy realne kierunki dla Anglika w przypadku odejścia ze Spurs Antonio Conte.

Harry Kane jest łakomym kąskiem na rynku transferowym

W przypadku odejścia Antonio Conte napastnik będzie chciał opuścić Tottenham

Real Madryt i dwa kluby z Manchesteru to najbardziej realne kierunki transferowe dla angielskiego napastnika

Real i dwa kluby z Manchesteru w kolejce po Kane’a

Harry Kane był zadowolony, gdy Antonio Conte został menedżerem Tottenhamu. Angielski napastnik pozytywnie wyrażał się o włoskim szkoleniowcu. Teraz jednak po dość niespodziewanej porażce z Burnley przyszłość trenera stanęła pod znakiem zapytania, też ze względu na dwuznaczne wypowiedzi Conte, który nie jest pewien swojej przyszłości.

Strzał głową Bena Mee w 71. wystarczył, aby w środowy wieczór Tottenham poniósł czwartą porażkę w ostatnich pięciu meczach. Po końcowym gwizdku rozdrażniony Conte przyznał, że “przybył poprawić sytuację”, ale dodał od razu, że “być może nie jest wystarczająco dobry, aby tego dokonać”. W listopadzie wiele mówiło się, że Kane był zachwycony przyjściem Włocha, ze względu na jego ofensywny styl gry i fakt, że potrafi wycisnąć z napastników maksimum. Jednak, gdy menedżer sam kwestionuje dołączenie do Spurs, angielskie napastnik latem znów będzie myślał o zmianie otoczenia.

Zdaniem Express Sport są trzy kluby mogące pokusić się o sprowadzenie Harry’ego Kane’a. To dwa kluby z Manchesteru i Real Madryt. Manchester City już ubiegłego lata usilnie starał się o ściągnięcie napastnika Spurs, o czym niedawno poinformował Guardiola. Klub z Londynu odrzucił kilka ofert Obywateli i ostatecznie do niczego nie doszło. Mówi się, że podczas kolejnego okienka transferowego temat może powrócić.

Manchester United będzie musiał latem rozejrzeć się za nowym napastnikiem. Edinson Cavani oraz Cristiano Ronaldo młodsi nie będą, a ich czas na najwyższym poziomie europejskiej piłki pomału dobiega końca. Harry Kane, który świetnie zna ligę angielską byłby idealnym wzmocnieniem.

Real Madryt wciąż nęci Kyliana Mbape. Królewscy myślą też o Erlingu Haalandzie. Transfer jednej z gwiazd to wymarzony scenariusz dla drużyny z Madrytu, jednak w tym momencie obaj zawodnicy są równie bliscy transferu do Realu, co daleko. Tak naprawdę jeszcze nic nie wiadomo, dlatego Harry Kane wydaje się być ciekawą alternatywą. Być może szefowie Tottenhamu łatwiej zgodziliby się na zagraniczny transfer niż wzmacnianie ligowych rywali.

