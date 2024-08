Real Madryt obserwuje piłkarza Chelsea. Miałby zastąpić legendę

Real Madryt wyraził zainteresowanie Joshem Acheampongiem z Chelsea - poinformował portal The Independent. Królewscy widzą w piłkarzu następcę Daniego Carvajala.

Źródło: The Independent

Na zdjęciu: Florentino Perez

Josh Acheampong na radarze Realu Madryt. Zastąpi Carvajala?

Real Madryt zamknął swoje działania na rynku w tym oknie transferowym, a przynajmniej tak powiedział Carlo Ancelotti. Niemniej jednak Królewscy nadal monitorują sytuację wielu zawodników, których mogliby pozyskać w kolejnych miesiącach.

Jednym z celów Florentino Pereza stał się Josh Acheampong, czyli wychowanek Chelsea. 18-latek gra na pozycji prawego obrońcy i raczej nie ma szans na regularne występy w pierwszej drużynie. Wydaje się, że na ten moment Enzo Maresca bardziej ceni takich piłkarzy jak: Reece James oraz Malo Gusto. W związku z tym młody defensor poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością. Przyczynia się do tego także polityka The Blues, którzy szaleją z zakupami i raczej nie kwapią się do wykorzystywania talentów z akademii.

Josh Acheampong mógłby stać się naturalnym następcą Daniego Carvajala. Hiszpan nadal gra na najwyższym poziomie, ale w przyszłym roku skończy 33 lata i niebawem może zdecydować się na zmiany w swojej karierze. Starsi piłkarze coraz częściej decydują się na odejście do Arabii Saudyjskiej, gdzie mogą zarobić potężne pieniądze. To oczywiście zrozumiały krok pod kątem zabezpieczenia sytuacji finansowej. Jeden lukratywny kontrakt może pozwolić na spokojne życie przez nawet kilkanaście lat po odejściu na sportową emeryturę.

