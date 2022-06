Pressfocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Nie będzie Mbappe, Gnabry również się nie zdecydował, dlatego Real Madryt całe swoje siły przeznacza obecnie na realizację transferu Aureliena Tchouameniego. AS Monaco oczekuje za swojego pomocnika bardzo wysokiej kwoty, a według mediów ostatnia oferta Królewskich opiewa na ponad 100 milionów euro.

Kylian Mbappe i Serge Gnabry odrzucili oferty transferowe Realu Madryt

Królewscy wobec tego skupiają się w pełni na przeprowadzeniu transferu Aureliena Tchouameniego

Najnowsza oferta za 22-latka opiewa na ponad 100 milionów euro

Monaco ma już palec, ale chce całą rękę

Aurelien Tchouameni w sezonie 2021/22 był jedną z gwiazd nie tylko AS Monaco, ale całej ligi francuskiej. 22-latek uchodzi za jeden z największych talentów francuskiej piłki i ma ogromny potencjał, żeby stać się jednym z najlepszych na świecie na swojej pozycji. Nie dziwi zatem, że zainteresowanych jego transferem nie brakuje.

Francuz od dłuższego czasu pozostaje głównym kandydatem do wzmocnienia drugiej linii Realu Madryt. Królewscy chcieliby powoli dokonywać już zmiany pokoleniowej i ograniczać liczbę występów Kroosa, czy Luki Modricia. Poza tym zainteresowany pomocnikiem Monaco był także Liverpool, ale wobec bardzo wysokich oczekiwań Monakijczyków The Reds postanowili zrezygnować z transferu.

Santi Aouna i Sebastien Denis z Foot Mercato podają, że najnowsza oferta mistrzów Hiszpanii za Tchouameniego opiewa na ponad 100 milionów euro. Składa się na to 80 milionów kwoty podstawowej i 10 milionów tzw. zmiennych, uzależnionych od konkretnych osiągnięć zawodnika. Poza tym AS Monaco żąda od Los Blancos opłacenia 19-procentowego podatku od zysku kapitałowego. Wówczas łączna kwota jaką Real musiałby zapłacić za Francuza przekroczyłaby 100 milionów euro.

🔴 Le Real Madrid et l'AS Monaco sont proches d'un accord à 100 M€ (bonus compris) pour Aurélien Tchouaméni !



(@Santi_J_FM / Foot Mercato)https://t.co/tSkfXjpE4s pic.twitter.com/GwVrm8fndl — BeFoot (@_BeFoot) May 31, 2022

Mimo ogromnej oferty ze strony Realu, włodarze AS Monaco nie są wciąż przekonani co do sprzedaży swojej gwiazdy i rozważają zażądanie wyższej kwoty w bonusach. Zainteresowanie Tchouamenim wykazuje wciąż PSG, dlatego aktualni pracodawcy 22-latka czują się w uprzywilejowanej pozycji do podbijania kwoty za pomocnika.

