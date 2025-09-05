Atletico Madryt oraz Real Madryt to kluby La Ligi, które wydały najwięcej pieniędzy w minionym letnim okienku transferowym. Z kolei FC Barcelona została daleko w tyle.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold, David Hancko i Joan Garcia

Atletico obok Realu, Barcelona poza podium

Ponad dwa tygodnie temu przygotowaliśmy analizę letniego okienka transferowego w La Lidze i od tamtego czasu sytuacja zdążyła się nieco zmienić – szczególnie w przypadku klubów z dolnej połowy tabeli, które wykazały się większą aktywnością na rynku w samej końcówce tegorocznego okna. W stolicy Hiszpanii natomiast obyło się bez większych nowości. Atletico Madryt oraz Real Madryt pozostali liderami wydatków. Czerwono-Biali zainwestowali we wzmocnienia aż 176 milionów euro, a Królewscy trochę mniej – 167,5 miliona euro. Najdroższym transferem Atletico był zakup Alexa Baeny za 42 miliony euro, z kolei Real sięgnął po Deana Huijsena, wydając na niego dokładnie 62,5 miliona euro.

Na trzecim miejscu w zestawieniu wydatków uplasował się Villarreal CF, który zainwestował aż 102 miliony euro, w tym 31 milionów euro w sprowadzenie Georgesa Mikautadze z Olympique’u Lyon. Co ciekawe, dopiero na piątej pozycji znalazła się FC Barcelona, ustępując jeszcze Realowi Betis. Duma Katalonii przeznaczyła na transfery zaledwie 27,5 miliona euro, z czego większość pochłonął zakup bramkarza – Joana Garcii. Na Camp Nou trafili ponadto Marcus Rashford oraz zdolny skrzydłowy – Roony Bardghji.

Betis i Sevilla na dwóch biegunach

W stolicy Andaluzji widać wyraźny kontrast – Real Betis i Sevilla FC znajdują się na dwóch biegunach. Zielono-Biali zajęli wysoką, czwartą lokatę w rankingu wydatków (62 miliony euro), a ich największym ruchem było wykupienie Antony’ego z Manchesteru United (22 miliony euro). Z kolei Czerwono-Biali wyłożyli na stół jedynie 250 tysięcy euro, aby wypożyczyć Batistę Mendy’ego z Trabzonsporu. Dodatkowo na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan przenieśli się za darmo dwaj weterani – Alexis Sanchez oraz Cesar Azpilicueta.

Ranking klubów La Ligi pod względem wydatków na transfery

Atletico Madryt – 176 milionów euro Real Madryt – 167,5 miliona euro Villarreal CF – 102 miliony euro Real Betis – 62 miliony euro FC Barcelona – 27,5 miliona euro Girona CF – 27,2 miliona euro Real Sociedad – 21,5 miliona euro RCD Espanyol – 14,2 miliona euro Celta Vigo – 14 milionów euro Athletic Bilbao – 12 milionów euro Valencia CF – 11,6 miliona euro Deportivo Alaves – 10,12 miliona euro RCD Mallorca – 8,5 miliona euro Rayo Vallecano – 7,1 miliona euro Elche CF – 6,75 miliona euro Levante UD – 5,5 miliona euro Osasuna Pampeluna – 5 milionów euro Real Oviedo – 3,5 miliona euro Getafe CF – 1,8 miliona euro Sevilla FC – 250 tysięcy euro

*Kwoty transferowe na podstawie danych zebranych przez portal „Transfermarkt”.

Kiedy otwiera się zimowe okno transferowe w Hiszpanii?

W Hiszpanii letnie okienko transferowe 2025 rozpoczęło się 1 lipca, natomiast zakończyło się 1 września, włącznie – to termin obowiązujący wszystkie kluby La Ligi. Z kolei zimowe okno transferowe zostanie otwarte 2 stycznia 2026 roku i potrwa do 3 lutego 2026 roku, również z uwzględnieniem obu dat. Takie ramy czasowe są podane na oficjalnej stronie rozgrywek.