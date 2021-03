Mohamed Simakan od nowego sezonu będzie zawodnikiem RB Lipsk. Niemiecki klub w poniedziałek oficjalnie poinformowało o podpisaniu kontraktu z utalentowanym obrońcą. 20-latek w drużynie Juliana Nagelsmanna zastąpi Dayota Upamecano.

Mohamed Simakan na pięć lat w RB Lipsk

Simakan do RB Lipsk przeniesie się na zasadzie definitywnego transferu z RC Strasbourg. Francuski środkowy obrońca z przenosinami do klubu niemieckiej Bundesligi był łączony od czasu potwierdzonego transferu Dayota Upamecano do Bayernu Monachium. Teraz rozmowy w tej sprawie udało się sfinalizować, a piłkarz podpisał pięcioletni kontrakt.

– Mohamed Simakan to solidny z obrońcą z dobrą dynamiką, który może być elastycznie wykorzystywany. Może grać na różnych pozycjach w defensywie. Mohamed jest wciąż młody i zdolny do rozwoju, ale już od dwóch sezonów regularnie pojawia się na boisku w Strasbourgu, a także zdobył międzynarodowe doświadczenie w Lidze Europy. Cieszymy się, że wybrał nas pomimo wielu innych zainteresowanych zespołów – powiedział dyrektor sportowy RB Lipsk Markus Kroesche.

– Wybrałem RB Lipsk, ponieważ wierzę, że ten klub jest najlepszy dla mojej kariery. Tutaj mogę się rozwijać w najlepszy możliwy sposób i codziennie stawiam sobie nowe wyzwania. Nie mogę doczekać się występów w Bundeslidze, życia w Lipsku, poznania moich kolegów z drużyny i kibiców. Rozmawiałem z niektórymi zawodnikami podczas procesu podejmowania decyzji i mieli od powiedzenia tylko pozytywne rzeczy. Chcę zintegrować się tak szybko, jak to możliwe i odegrać swoją rolę w realizacji wielkich celów klubu – powiedział Simakan.