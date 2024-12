RB Lipsk i BVB rywalizują o piłkarza Ligue 1. Ma kosztować 25 mln euro

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Gift Orban

Olympique Lyon w trudnej sytuacji

RB Lipsk i Borussia Dortmund walczą o pozyskanie młodej gwiazdy Olympique Lyon. Gift Orban, nigeryjski napastnik francuskiego klubu, znalazł się na celowniku kilku drużyn z Bundesligi. Choć sezon w Lyonie nie był dla niego łatwy ze względu na brak regularnych występów w pierwszym składzie, jego potencjał wciąż przyciąga uwagę czołowych zespołów.

Zarówno RB Lipsk, jak i Borussia Dortmund wyraziły zainteresowanie zakontraktowaniem napastnika, który cechuje się dużą skutecznością oraz zdolnością do stwarzania zagrożenia w polu karnym rywali.

Olympique Lyon zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, co zmusza klub do rozważania sprzedaży niektórych zawodników. Orban, mimo że nie jest regularnym graczem pierwszego składu, jest uznawany za zawodnika o dużym potencjale. Według doniesień Lyon byłby skłonny rozważyć jego transfer za około 25 milionów euro.

Gift Orban trafił do Europy z nigeryjskiego Bison FC w 2022 roku do norweskiego Stabaek Fotball. Następnie w styczniu 2023 roku przeniósł się do KAA Gentu. Z Belgii do Lyonu przeprowadził się dokładnie rok później w 2024.

W obecnym sezonie, mimo że 22-latek zagrał 186 minut zdołał strzelić dwie bramki w trzech spotkaniach Ligue 1. Zagrał także w dwóch spotkaniach Ligi Europy.

Czytaj dalej: Chelsea i Tottenham zainteresowane byłą gwiazdą Premier League. Obecnie gra w Arabii Saudyjskiej