Rashford zainteresowany transferem. Dał Anglikom zielone światło

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford może zostać w Premier League

Marcus Rashford tej zimy ma opuścić Manchester United, by wrócić do regularnej gry. Ruben Amorim w grudniu odstawił go od kadry meczowej, argumentując, że to decyzja, która wyjdzie drużynie na dobre. Wcześniej gwiazdor zasugerował, że jest gotowy na zmianę otoczenia i rozważa przyszłość poza Old Trafford. Aby ratować swoją karierę, musi jak najszybciej dokonać odpowiedniego wyboru.

Na początku zimowego okienka Rashford był łączony z wieloma klubami. Choć znajduje się w dołku, na przestrzeni lat był czołowym piłkarzem Premier League, dlatego na brak zainteresowania nie mógł narzekać. Pierwotnie zabiegał o niego Milan, który wycofał się z uwagi na jego wynagrodzenie. Z podobnego założenia wyszła Borussia Dortmund, która uznała, że utrzymanie Rashforda jest zbyt drogie.

Marzeniem zawodnika jest dołączenie do Barcelony, która faktycznie ma go na liście życzeń. Na ten moment nie planuje jednak po niego sięgać, gdyż Hansi Flick preferuje inne nazwiska. Maleje ilość atrakcyjnych opcji dla Rashforda, więc może być on zmuszony na transfer do ekipy, której wcześniej nie rozważał. “TEAMtalk” ujawnia, że gwiazdor dał zielone światło West Hamowi United, deklarując swoje zainteresowanie tym kierunkiem.

Młoty są rozczarowane obecną sytuacją w tabeli i po zmianie trenera pragną się jeszcze wzmocnić. Sprowadzenie Rashforda byłoby poważnym sygnałem, choć nic nie jest jeszcze przesądzone. Wiele zależy od oczekiwań Manchesteru United oraz samego gracza.