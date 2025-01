Rashford obiektem zainteresowania. Chce go rywal Man United

PA Images / Alamy, Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford i Ruben Amorim

West Ham United chce wypożyczyć Marcusa Rashforda

Manchester United od początku sezonu rozczarowują swoich fanów. Ze względu na kiepskie wyniki pracę stracił Erik ten Hag, zaś jego następca Ruben Amorim do tej pory nie znalazł recepty na poprawę wyników. Co więcej, w pewnym momencie odsunął od zespołu Marcusa Rashforda. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość wychowanka Czerwonych Diabłów na Old Trafford dobiega końca.

Na chwilę obecną Rashford na brak zainteresowania narzekać nie może. Chęć transferu reprezentanta Anglii wyraziły kluby z Włoch i Niemiec. Otoczenie 27-latka miało nawet spotkać się z przedstawicielami m.in. Milanu czy Borussii Dortmund. Ponadto w grze pozostaje także kilka innych drużyn. Odnośnie przyszłości zawodnika zaskakujące informacje przekazał Graeme Bailey z portalu TBR Football.

Według dziennikarza Marcus Rashford mógłby zostać w Premier League, lecz trafić do jednego z rywali Manchesteru United. Wypożyczenie zawodnika rozważa West Ham United. Młoty w obliczu kilku problemów zdrowotnych szukają wzmocnień na rynku. Rashford miałby być ważnym wzmocnieniem w walce o poprawę miejsce w tabeli. Obecnie podopieczni Grahama Pottera zajmują 14. miejsce z dorobkiem 23 punktów.

Transakcja z udziałem Rashforda nie będzie jednak łatwym zadaniem. Źródło przekonuje, że Manchester United musiałby pokryć aż 75% wynagrodzenia piłkarza, które wynosi 325 tysięcy funtów tygodniowo. West Ham natomiast jest gotów zagwarantować zawodnikowi regularną grę w wyjściowym składzie.

Rashford w aktualnym sezonie rozegrał 24 mecze, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 3 asysty.