Raphinha podjął decyzję. Luis Enrique poprosił go o transfer do PSG

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha podjął decyzję po rozmowach z Luisem Enrique

Luis Enrique znów chciałby sięgnąć po piłkarza z Barcelony. Według doniesień miał osobiście skontaktować się z Raphinhą i przedstawić mu wizję gry w PSG. Szkoleniowiec ma uważać Brazylijczyka za idealne wzmocnienie ataku i jedną z kluczowych postaci nowego projektu w Paryżu.

PSG ma być gotowe wyłożyć duże pieniądze zarówno dla Barcelony, jak i dla samego zawodnika. W Paryżu Brazylijczyk miałby zagwarantowaną ważną rolę w zespole.

Sytuacja po stronie Barcelony jest bardziej złożona. Klub wciąż musi uważać na finanse, więc duża sprzedaż zawsze jest tematem do rozważenia. Z drugiej strony Raphinha należy do grona najważniejszych graczy zespołu i sztab nie traktuje go jako kogoś na wylocie.

Sam piłkarz na ten moment nie chce zmiany barw. Czuje się dobrze w Barcelonie i skupia się na dalszej grze dla Dumy Katalonii. Transfer nie jest dla niego priorytetem.

To jednak najpewniej dopiero początek długiej sagi. Jeśli z Paryża nadejdzie oferta na poziomie trudnym do odrzucenia, presja może znacząco wzrosnąć. Wtedy temat powrotu do rozmów znów stanie się realny.