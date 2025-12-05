Raphinha dogadany z Barceloną. Ten transfer może się wydarzyć!

Raphinha to jeden z najważniejszych piłkarzy Barcelony. Gigant może w przyszłym roku stracić swojego gwiazdora, gdyż interesują się nim Saudyjczycy. Między Brazylijczykiem a szefostwem klubu istnieje porozumienie, które ułatwi mu ewentualny transfer.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona nie stanie mu na drodze. Raphinha może odejść

Raphinha niedawno wrócił do gry po kontuzji, której nabawił się na początku sezonu. Od razu wskoczył na najwyższy poziom i potwierdził, że jest jednym z najważniejszych piłkarzy Barcelony. Nie chodzi wyłącznie o jego boiskowe umiejętności, ale również mentalność i nastawienie, którym zaraża swoich kolegów z drużyny. Z nim w składzie Blaugrana jest znacznie mocniejsza i może walczyć o najwyższe cele.

W tym momencie wydaje się, że Raphinha jest szczęśliwy w Katalonii i jego przyszłość nie jest zagrożona, ale jeszcze nie tak dawno temu sugerowano jego transfer do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby faktycznie się nim interesują, choć ten dotychczas nie dał się przekonać. Może się to oczywiście zmienić, bowiem Saudyjczycy mają po swojej stronie potężne argumenty finansowe.

Z informacji przekazanych przez dziennikarza „Catalunya Radio” wynika, że Barcelona w przyszłości faktycznie może stracić gwiazdora. Gdy ostatnim razem przedłużał umowę, dogadał z Deco warunki, które ułatwiają mu ewentualny transfer. To porozumienie ma obowiązywać właśnie od 2026 roku. Jeśli Raphinha zdecyduje się na przyjęcie atrakcyjnej finansowo oferty, Barcelona nie stanie mu na drodze i pozwoli odejść.

Do tego oczywiście jeszcze daleka droga. Obecnie Raphinha w pełni skupia się na grze dla hiszpańskiego giganta i nie myśli o zmianie klubu. W tym sezonie zanotował cztery bramki i trzy asysty w 11 meczach.