Raphinha w mediach społecznościowych odniósł się do medialnych spekulacji twierdzących, że chce odejść latem z FC Barcelony. Brazylijczyk napisał, że te doniesienia to kłamstwa.

Pojawia się mnóstwo spekulacji na temat przyszłości Raphinhy

Media piszą, że Brazylijczyk chce odejść z Barcelony

Skrzydłowy ostro dementuje te spekulacje

Raphinha nie chce opuszczać Barcelony

W ostatnim czasie wiele pisze się w hiszpańskich mediach na temat przyszłości Raphinhy. Brazylijczyk ma przeciętny sezon za sobą w Katalonii i często jest łączony z odejściem z Camp Nou.

Prasa twierdzi, ze blaugrana jest gotowa go poświęcić, aby zapewnić sobie transfer Leo Messiego. Pojawiają się też głosy, że sam Brazylijczyk jest chętny do odejścia, ponieważ przyjście do klubu Argentyńczyka prawdopodobnie sprawi, że będzie miał mniej okazji na grę.

– Kłamstwo. To jest kłamstwo. Ktokolwiek to powiedział, jest kłamcą, niedoinformowanym i nieprofesjonalnym. Jeśli usuniesz mój komentarz, opublikuję go na moim Instagramie – napisał w mediach społecznościowych Raphinha.

Pojawiają się spekulacje, że skrzydłowy latem może wrócić do Premier League. Brazylijczykiem poważnie zainteresowane są trzy kluby: Chelsea, Arsenal oraz Newcastle United. Kwota transferu może wynieść około 80 mln euro.

