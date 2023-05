PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real Madryt zremisował u siebie z Manchesterem City

O awansie zadecyduje rewanż na Etihad, a zatem gospodarze będą mieli pewną przewagę

Thibaut Courtois nie obawia się jednak Obywateli. Podkreśla, że Real potrafi wygrywać finały

“Broniliśmy nieco więcej, niż zwykle”

Real Madryt zanotował zaledwie remis w pierwszym półfinale tegorocznej Ligi Mistrzów. Na trafienie Viniciusa odpowiedział Kevin De Bruyne i o kwestii awansu zadecyduje rewanż na stadionie Manchesteru City.

– To był dobry mecz dla każdej ze stron. Broniliśmy nieco więcej. Jeśli chcesz dobrze bronić, nie możesz dawać Erlingowi Haalandowi miejsca do biegu, by wykorzystał podania od Kevina De Bruyne, Bernardo Silvy czy Ilkaya Guendogana, które posyłają z taką łatwością. Graliśmy dobrze. W konsekwencji tego częściej uderzali z dystansu. Próbowali tak Kevin czy Rodri. Wszystko jest jeszcze do wygrania – powiedział po ostatnim gwizdku Thibaut Courtois. Według Pepa Guardioli, w przyszłą środę jego zespół czeka finał. Belgijski bramkarz zgadza się z tą opinią. – Mam nadzieję, że wbijemy sobie to do głowy. Mimo, że gramy na wyjeździe, jesteśmy całkiem dobrzy w wygrywaniu finałów – dodał.

Rewanżowe starcie odbędzie się w środę (17 maja) o godzinie 21:00.

