Pressfocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Remis z Chelsea FC, ograniczył do minimum szanse Manchester United na zajęcia 4. miejsca w Premier League w sezonie 2021/2022. Zdaniem ustępującego menedżera, Ralfa Rangnicka, aby Czerwone Diabły wróciły do czołówki, muszą kupować przede wszystkim piłkarzy młodych i perspektywicznych.

Zdaniem Ralfa Rangnicka, Manchester United musi zmienić swoją politykę transferową

Jednocześnie nie może zaniechać prób kupowania czołowych graczy świata

Niemiec uważa, że Czerwone Diabły to wciąż atrakcyjny klub dla piłkarzy

Manchester United oparty na starszych graczach

W starciu z The Blues na Old Trafford, Manchester United znów uratował 37-letni Cristiano Ronaldo, dla którego było to już 23 trafienie w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Poza Portugalczykiem, grubo po trzydziestce są także tacy gracze jak Edinson Cavani, Juana Mata i Nemanja Matić. Z kolei zbliżają się do niej Fred, Jesse Lingard, Harry Maguire i Raphael Varane.

Zdaniem Ralfa Rangnicka, Czerwone Diabły mają problem ze zdobywaniem trofeów, gdyż ich gra zbyt mocno jest oparta na starszych piłkarzy i zespołowi zdecydowanie brakuje młodzieńczej fantazji. I to powinien być cel 20-krotnych mistrzów Anglii w letnim oknie transferowym.

Przeczytaj również: Ronaldo uratował honor Man Utd

United to wciąż atrakcyjny klub

– Moim zdaniem klub powinien na rynku transferowym wyszukiwać przyszłych topowych piłkarzy i spróbować ich rozwijać – przyznał niemiecki menedżer.

Z drugiej strony, Rangnick podkreśla również, że aby wygrywać, United nie mogą też nie próbować kontraktować aktualnie najlepszych piłkarzy świata, takich jak Erling Haaland z Borussii Dortmund. – To piłkarz, który już w wieku 21 lat był jednym z najlepszych na świecie. Jego transfer na pewno przekonałby innych piłkarzy do przybycia na Old Trafford – dodał.

Niemiec uważa bowiem, że MU to w dalszym ciągu dla wielu zawodników atrakcyjny pracodawca. – Jeśli chodzi o stadion, kibiców, boiska treningowe, to wciąż atrakcyjny klub. Niemniej oczywiście, w kwestii sprowadzania najlepszych piłkarzy świata, Chelsea FC, LIverpool FC czy Manchester City obecnie mają zdecydowanie większe możliwości – zakończył.

Przeczytaj również: Manchester United nikomu nie odpuści. “To nasz obowiązek”