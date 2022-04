Manchester United nikomu nie odpuści. “To nasz obowiązek”

PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Tymczasowy menedżer Manchesteru United Ralf Rangnick zapewnia, że jego drużyna w ostatnich meczach sezonu będzie robić wszystko, aby uzyskać jak najlepsze wyniki, chociaż pierwszy sezon Erika ten Haga w nowej roli mógłby być łatwiejszy bez europejskich pucharów.

Od nowego sezonu menedżerem Manchesteru United będzie Erik ten Hag

Holenderski szkoleniowiec raczej nie będzie miał w najbliższym czasie okazji poprowadzić Czerwonych Diabłów w meczach Ligi Mistrzów

Ralf Rangnick zapewnia jednak, że celem jego zespołu jest zdobycie maksymalnej liczby punktów w czterech ostatnich meczach

Manchester United z jasnym celem

Manchester United raczej musi pożegnać się z marzeniami o występach w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, bowiem zajmując szóstą lokatę traci do czwartego Arsenalu sześć punktów i ma na koncie jedno rozegrane spotkanie więcej. Jednocześnie Czerwone Diabły mają tylko pięć punktów przewagi nad ósmym w tabeli Wolverhamptonem, który również ma od nich rozegrany jeden mecz mniej. Spadek poniżej siódmego miejsca w tabeli będzie oznaczać dla drużyny z Old Trafford brak europejskich pucharów w przyszłym sezonie.

Taki scenariusz niewątpliwie ułatwiłby pracę Erikowi ten Hagowi w pierwszym sezonie w roli menedżera Manchesteru United, ale Rangnick zapewnia, że celem jego drużyny na cztery ostatnie mecze sezonu jest zdobycie jak największej liczby punktów.

– To może być korzyść, ale to nie znaczy, że odpuścimy którykolwiek z pozostałych czterech meczów. Dla nas jest to jasne i jest to nasz obowiązek. To jest nasze zadanie, moje zadanie, zadanie zawodników. Musimy postarać się osiągać jak najlepsze wyniki i na koniec sezonu zobaczyli, na której lokacie zakończymy sezon – powiedział Rangnick.

– Teraz mówienie o tym, czy będzie to korzyść, czy nie, nie ma sensu, bo gdyby to zrobił, ponownie byłoby to interpretowane na wiele sposobów – dodał.

– Dla mnie ważne jest, abyśmy osiągali dobre wyniki, grali tak dobrze, jak to tylko możliwe, ponieważ to również wpłynie na atmosferę i nastroje w nowym sezonie – powiedział niemiecki szkoleniowiec.

Bez rozmów między trenerami

Ralf Rangnick, który po zakończeniu ustąpi miejsca Ten Hagowi, ale pozostanie w klubie w innej roli, na razie nie rozmawiał ze swoim następcą.

– Jego uwaga skupia się teraz na Ajaksie i próbie zdobycia tytułu. Moja uwaga skupia się na naszym klubie i osiąganie jak najlepszych wyników. Kiedy tylko będzie miał czas lub będzie chciał porozmawiać, jestem do dyspozycji, ale nie chciałbym teraz kontaktować się z nim na własny rachunek – mówił Rangnick.

Rangnick liczy na kibiców

W czwartkowy wieczór Manchester United rozegra awansem spotkanie z przedostatniej kolejki, a jego rywalem będzie Chelsea. Rangnick liczy, że drużyna będzie mogła liczyć na wsparcie swoich kibiców, którzy nie szczędzili krytyki podczas ostatniego meczu Manchesteru United przed własną publicznością.

– Uważam, że w obu meczach wyjazdowych kibice nadal wspierali drużynę, ale także podczas meczu z Norwich. Była jedna sytuacja z Paulem Pogbą, ale poza tym myślę, że kibice byli wspaniali także w meczu z Norwich. Mam nadzieję, a także oczekuję, że nasi kibice będą wspierać drużynę i kibicować jej w meczu przeciwko Chelsea – dodał.

