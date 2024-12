Luis Enrique skreślił dwóch piłkarzy. Oni odejdą z PSG

DPPI Media / Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani i Milan Skriniar na wylocie z Paryża

Podczas najbliższego styczniowego okna transferowego najprawdopodobniej dojdzie do sporych zmian w Paris Saint-Germain. Jak zgodnie informują Fabrice Hawkins oraz Fabrizio Romano, Randal Kolo Muani i Milan Skriniar otrzymają wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Luis Enrique nie liczy bowiem na tych zawodników, którzy najpewniej rozstaną się z PSG w zbliżającym się wielkimi krokami zimowym okienku.

Zarówno francuski napastnik, jak i słowacki stoper są rezerwowymi we francuskiej drużynie, dlatego sami piłkarze również poważnie myślą o zmianie otoczenia. Wygląda na to, że włodarze mistrza Ligue 1 nie będą robili problemów, pozwalając zawodnikom na odejście, co wyjdzie na dobre dla obu stron. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla Randala Kolo Muaniego jest Premier League, z kolei Milan Skriniar może wrócić do Serie A.

26-letni atakujący jest bowiem przymierzany do Manchesteru United, natomiast 29-letni defensor to cel transferowy Juventusu. Nie wiadomo, czy w grę wchodzą transfery definitywne, czy może niepotrzebni piłkarze udadzą się na wypożyczenia. Randal Kolo Muani okazał się kompletnym niewypałem na Parc des Princes. Przypomnijmy, że reprezentant Francji kosztował aż 95 mln euro, a zdobył tylko 11 bramek w koszulce PSG.

Paris Saint-Germain z 37 punktami na koncie jest zdecydowanym liderem ligowej tabeli.