Paqueta bohaterem zaskakującego transferu? W grę wchodzi wymiana

West Ham United jest gotowy sprzedać Lucasa Paquetę, a zainteresowanie pomocnikiem wykazuje Botafogo. W przeciwnym kierunku może powędrować Igor Jesus - poinformował w poniedziałkowy poranek brytyjski dziennik The Sun.

Źródło: The Sun

SPP Sport Press Photo. / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lucas Paqueta i Igor Jesus

Lucas Paqueta zamieni się klubami z Igorem Jesusem?

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to przyszłość Lucasa Paquety stoi pod dużym znakiem zapytania. Jak podaje brytyjski dziennik “The Sun”, włodarze West Hamu United są gotowi sprzedać ofensywnego pomocnika już w najbliższym zimowym okienku transferowym. Londyński klub wysłucha ofert za swojego zawodnika, a jeżeli na stole pojawi się satysfakcjonująca propozycja, to niewykluczone, że transakcja zostanie sfinalizowana.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla 27-latka podobno jest powrót do Brazylii. Zainteresowanie 55-krotnym reprezentantem Canarinhos wykazują bowiem dwa rodzime zespoły, a mianowicie Flamengo oraz Botafogo. Jeśli chodzi o drugi z wymienionych klubów, to może dojść do ciekawej wymiany. West Ham United od dawna monitoruje sytuację Igora Jesusa, który mógłby zamienić się miejscami z Lucasem Paquetą.

23-letni napastnik imponuje formą w barwach wyżej wspomnianego Botafogo, co nie uchodzi uwadze europejskich ekip. Igor Jesus strzelił 8 goli i zaliczył 5 asyst w ostatnim sezonie, dzięki czemu otrzymał powołanie do drużyny narodowej. Lucas Paqueta, który miałby wymienić się klubami ze swoim młodszym rodakiem, przywdziewa koszulkę zespołu Młotów od 2022 roku, gdy trafił do Londynu za 43 mln euro z Olympique’u Lyon.

Wydaje się, że w przypadku opisywanej wymiany Botafogo musiałoby dopłacić kilkanaście milionów euro. Wartość rynkowa pomocnika West Hamu United jest bowiem większa.