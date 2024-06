Sergio Ramos postanowił rozstać się z Sevillą. Jak donosi dziennik AS, obrońca może trafić do Al-Nassr. Przekonać go chcą Cristiano Ronaldo oraz Fernando Hierro - legendy Realu Madryt.

Ronaldo i Hierro namawiają Ramosa do transferu do Al-Nassr

Sergio Ramos w przyszłym sezonie nie będzie już piłkarzem Sevilli. Taką informację przekazał hiszpański klub w poniedziałek po południu w oficjalnym komunikacie prasowym. Choć o powodach przedwczesnego rozstania zapewne dowiemy się dopiero we wtorek podczas specjalnej konferencji prasowej, to media sugerują, że może chodzić o transfer do MLS. Jednak nie tylko amerykanie z chęcią przyjęliby do siebie doświadczonego stopera. O jego transferze marzą również w Arabii Saudyjskiej.

Jak poinformował dziennik AS tamtejszy wicemistrz kraju, czyli Al-Nassr może zaoferować Ramosowi kontrakt. Byłego piłkarza Realu Madryt do transferu na Półwysep Arabski mają namawiać dwie inne legendy 15-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów – Cristiano Ronaldo oraz Fernando Hierro. Portugalczyk od półtora roku jest zawodnikiem arabskiego zespołu. Zaś Hierro miesiąc temu został dyrektorem sportowym klubu.

Al-Nassr poprzedni sezon skończyło na 2. miejscu w lidze tuż za plecami Al-Hilal. Drużyna, w której występuje Cristiano Ronaldo, drugi rok z rzędu nie wywalczyła mistrzostwa kraju. Sergio Ramos w nowym zespole mógłby zastąpić swojego rodaka Aymerica Laporte. Hiszpan ma mieć uzgodnione warunki kontraktu z klubem z La Ligi, a jego odejście podobno jest już przesądzone.

Ramos w minionym sezonie łącznie wystąpił w 37 meczach, w których strzelił 7 goli i zanotował jedną asystę. Łącznie w koszulce Sevilli biorąc pod uwagę również pierwszy pobyt w klubie, wystąpił w 87 spotkaniach.