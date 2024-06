Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Aymeric Laporte porozumiał się z klubem La Liga

Cristiano Ronaldo zapoczątkował modę na Arabię Saudyjską, gdy zdecydował się opuścić Manchester United na rzecz Al-Nassr. Śladem jednego z najlepszych piłkarzy w historii podążyła plejada gwiazd europejskiego futbolu. Latem ubiegłego roku byliśmy świadkami wielu transferów z Europy na Półwysep Arabski. Jednym z nich był m.in. Aymeric Laporte, który wcześniej bronił barw Manchesteru City, lecz dał się przekonać fortunie oferowanej przez Al-Nassr. Mimo ogromnych zarobków obrońca reprezentacji Hiszpanii chce opuścić Saudi Pro League.

Jak poinformował dziennikarz Rudy Galetti, zawodnik zaakceptował ofertę indywidualnego kontraktu od jednego z hiszpańskich klubów. Celem Aymerica Laporte jest powrót do ojczyzny, lecz póki co Al-Nassr odrzuciło pierwszą propozycję w wysokości 7 mln euro. Choć na chwilę obecną do porozumienia pomiędzy klubami jest daleka droga, to na stół trafiła już druga oferta. Władze arabskiego klubu starannie analizują propozycje zespołu La Ligi. Hiszpan kosztował Al-Nassr 27,5 mln euro, więc niewykluczone, że potrzebna będzie znacznie wyższa kwota niż wcześniejsze 7 milionów.

Laporte podczas ubiegłego sezonu wystąpił w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 4 bramki. Umowa z Al-Nassr obowiązuje do czerwca 2026 roku. Zanim przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, grał w takich drużynach jak Manchester City czy Athletic Bilbao.