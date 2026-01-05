Raków zatrzyma go do końca sezonu. Udało się dogadać

Raków Częstochowa zatrzyma Oliwiera Zycha do końca sezonu. Aston Villa nie ściągnie go z wypożyczenia, więc ten będzie do dyspozycji Medalików - informuje portal Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków dogadał się z Aston Villą. Zych zostaje na wypożyczeniu

Raków Częstochowa latem wypożyczył z Aston Villi Oliwiera Zycha, który na początku sezonu przegrywał rywalizację z Kacprem Trelowskim. Jego temat był podejmowany publicznie, a media sugerowały nawet, że może przedwcześnie wrócić do Anglii. W pewnym momencie Marek Papszun zdecydował się na niego postawić, a ten odpłacił się bardzo dobrymi występami.

W 13 meczach Zych pięciokrotnie zachowywał czyste konto i popisał się wieloma świetnymi interwencjami. Wywalczył miejsce w składzie, co dla Aston Villi było sygnałem, że może dalej rozwijać się w Częstochowie. Być może był to kluczowy czynnik, który przesądził o tym, że wiosną również będzie występował w Ekstraklasie. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl poinformował, że po długich rozmowach kluby dogadały się w sprawie kontynuowania wypożyczenia.

Oficjalny komunikat jeszcze się nie pojawił, ale Aston Villa nie widzi przeciwwskazań, aby Zych pozostał w Rakowie. To oznacza, że będzie do dyspozycji Łukasza Tomczyka do końca sezonu 2025/2026.

🚨Oliwier Zych ma zostać w Rakowie Częstochowa. W ostatnich tygodniach trwały rozmowy w tej sprawie.



Nieoficjalnie, Aston Villa ma dać zielone światło na rundę wiosenną Ekstraklasy, żeby 21-latek nadał łapał doświadczenie na wysokim poziomie:



▶️ https://t.co/PowhCw8nUG pic.twitter.com/EivX91sK2x — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 5, 2026

Dla 21-latka to kolejna szansa, aby pokazać się polskim kibicom. W przeszłości błyszczał już w barwach Puszczy Niepołomice, co skłoniło Raków do sprawdzenia go u siebie. Portal „Transfermarkt” wycenia utalentowanego bramkarza na milion euro.